ГУР Украины: армия России может понести рекордные потери в Херсоне

Главное управление разведки Украины утверждает, что из Херсона вышли не все российские военные, в то время как контрнаступление ВСУ на город продолжается.

11 ноября пресс-служба ГУР при Министерстве обороны Украины сообщила, что из Херсона вышли не все российские подразделения, и по версии Киева, сейчас около двадцати тысяч солдат армии России находятся в городе. Также украинская разведка утверждает, что Херсон уже окружён ВСУ.

По мнению аналитиков Главного управления разведки Украины, Россия может понести рекордные потери за всю специальную военную операцию, если группировка ВС РФ в Херсоне будет окружена.

Также блогер Анатолий Шарий уверен, что в случае сдачи 20-ти тысяч российских военных в Херсоне администрация Москвы может принять решение о завершении спецоперации.