WP: В Конгрессе США задумались о полном прекращении поддержки Украины
2022-11-11 00:50
Обозреватель The Washington Post в своем материале утверждает, что в Конгрессе США начались призывы о сокращении или прекращении поддержки Украины.
Многие конгрессмены считают нецелесообразным оказывать украинской стороне такую же поддержку в следующем году.
Ультраправые законодатели и вовсе предлагают прекратить эту поддержку, хотя большинство республиканцев выступают за ее сохранение.
Есть предложения продолжить военную помощь, но сократить экономическую, что станет серьезным ударом для Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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