WP: В Конгрессе США задумались о полном прекращении поддержки Украины

Обозреватель The Washington Post в своем материале утверждает, что в Конгрессе США начались призывы о сокращении или прекращении поддержки Украины.

Многие конгрессмены считают нецелесообразным оказывать украинской стороне такую же поддержку в следующем году.

Ультраправые законодатели и вовсе предлагают прекратить эту поддержку, хотя большинство республиканцев выступают за ее сохранение.

Есть предложения продолжить военную помощь, но сократить экономическую, что станет серьезным ударом для Украины.