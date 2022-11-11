Президент Сербии Вучич признал свою ошибку по поводу обороны Херсона

Президент Сербии Александр Вучич признал, что ошибался в своих прогнозах по поводу обороны Херсона.

После переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном Вучич отметил, что ожидал большего сопротивления россиян в Херсоне.

По его словам, это подтверждает, что Сербия должна сама создавать собственное будущее и заботиться о нем.

Александр Вучич уточнил, что речь идет о сохранении военного нейтралитета его страны.