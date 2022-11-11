Лучшие продукты для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа - это орган эндокринной системы, который контролирует метаболизм и выработку йодсодержащих гормонов в организме.

Щитовидная железа выполняет чрезвычайно важную функцию в организме человека. Ее клетки абсорбируют йод, поступающий с пищей. После этого он сочетается с аминокислотой тирозином и трансформируется в гормоны трех типов. Существуют полезные и вредные продукты, которые могут как улучшать, так и ухудшать функционирование щитовидки.

Морские водоросли:

Морские водоросли — самый богатый источник природного йода, необходимого щитовидной железе для синтеза гормонов. Даже легкий дефицит этого жизненно важного микроэлемента может привести к плохому самочувствию.

В природе существует 30 тысяч видов морских водорослей. Но самые полезные из них: ламинария (морская капуста), спирулина (микроскопическая спиралеобразная водоросль), комбу (широкие и плоские водоросли темно-оливкового цвета) и вакамэ (длинные, темно-зеленые или темно-бурые, чуть сладковатые и очень нежные водоросли, по вкусу напоминающие устриц).

Продукты, богатые селеном:

Щитовидная железа — орган с самой высокой концентрацией селена. Исследования показали, что недостаток этого микроэлемента приводит к ухудшению настроения и нарушению когнитивных функций.

Селен принимает участие в превращении гормона щитовидной железы тироксина в более активный гормон трийодтиронин, от которого зависит нормальное функционирование организма. При этом небольшое количество селена очень благоприятно сказывается на самочувствии пациентов, страдающих нарушениями деятельности щитовидки. Больше всего селена — в свинине, индейке, тунце, сардинах, морепродуктах и бразильских орехах.

Пектины из овощей и фруктов:

Еще одна причина недостаточной выработки гормонов щитовидной железы — избыток ртути в организме. С решением этой проблемы успешно справляются полисахариды пектины. Они представляют собой разновидность клетчатки, которая в кишечнике превращается в желеобразную массу. Пектины образуют с ионами тяжелых металлов нерастворимые соединения и выводят их через желудочно-кишечный тракт.

К таким результатам пришли российские ученые, разработавшие технологию получения свекловичного и яблочного пектина для лечения заболеваний, связанных с вредными факторами производства. Эти ценные для щитовидной железы полисахариды содержатся в яблоках, грушах, сливах, персиках, абрикосах и цитрусовых, а также в ягодах. Пектинами богаты и овощи — сахарная свекла, перец, тыква, морковь, баклажаны и редис.

Продукты, содержащие цинк:

Еще один важный микроэлемент, участвующий в синтезе и метаболизме гормонов щитовидной железы, — цинк. При его дефиците развивается гипотериоз. Кроме того, сами гормоны щитовидной железы крайне необходимы для метаболизма цинка. Выходит, что гипотериоз является причиной приобретенного дефицита цинка.

Отсюда вывод — богатые цинком продукты обязательно нужны в рационе. Это, в первую очередь, устрицы, крабы, говядина, свинина, баранина, печень, орехи, семена тыквы.

Продукты с витамином D:

3% жителей планеты страдают болезнью Хашимото, или аутоиммунным тиреоидитом. При этом заболевании защитная система организма считает клетки щитовидной железы инородными и атакует их. И одна из причин развития Хашимото — недостаток витамина D. Очень показателен медицинский эксперимент, во время которого больным аутоиммунным тиреоидитом в течение восьми недель давали определенную дозу витамина D. В результате уровень аутоантител к щитовидной железе значительно снизился.

Самые богатые витамином D продукты: рыбий жир, печень трески, жирные сорта сельди, лососёвые, сардины.

Продукты с жирными кислотами омега-3:

Омега-3 жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным эффектом, поэтому они облегчают состояние пациентов с болезнью Хашимото, при которой щитовидная железа воспаляется. Кроме того, омега-3 улучшают иммунитет, укрепляют память и нормализуют когнитивные функции, которые обычно страдают при гипотериозе. Опыты проводились на грызунах c нарушением функции щитовидной железы. Они получали добавки с омега-3, в результате чего их пространственная память значительно улучшилась.