В Конгрессе США предложили запретить TikTok на территории страны из-за Компартии Китая
2022-11-11 01:41
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио и член Палаты представителей американского Конгресса Майк Галлахер выступили с предложением о запрете использования TikTok в стране.
По их словам, с помощью данной соцсети Компартия Китая может следить за американцами и оказывать определенное влияние на них.
Законодатели утверждают, что США находятся в состоянии холодной войны с Компартией Китая, которая в любой момент может обостриться из-за Тайваня.
Рубио и Галлахер отмечают, что TikTok – это китайская социальная сеть, подверженная влиянию Компартии КНР.
Опубликовано: Светлана Репина
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