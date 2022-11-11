В Конгрессе США предложили запретить TikTok на территории страны из-за Компартии Китая

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио и член Палаты представителей американского Конгресса Майк Галлахер выступили с предложением о запрете использования TikTok в стране.

По их словам, с помощью данной соцсети Компартия Китая может следить за американцами и оказывать определенное влияние на них.

Законодатели утверждают, что США находятся в состоянии холодной войны с Компартией Китая, которая в любой момент может обостриться из-за Тайваня.

Рубио и Галлахер отмечают, что TikTok – это китайская социальная сеть, подверженная влиянию Компартии КНР.