Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС только с одной работающей солнечной батареей
2022-11-11 02:07
Одноразовый грузовой корабль Cygnus стартовал в понедельник, 7 ноября, чтобы доставить груз на МКС.
Но по пути к орбитальной станции кораблю не удалось развернуть одну из солнечных батарей, которая накапливает энергию для путешествий в космосе.
Несмотря на наличие только одной полностью развернутой солнечной батареи, космический корабль благополучно прибыл на МКС.
Когда грузовая капсула приблизилась к станции, астронавт НАСА Николь Манн использовала роботизированный манипулятор Canadarm2, чтобы схватить транспортное средство и направить его к стыковочному порту станции.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
Путин отказался от участия в саммите G20
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах