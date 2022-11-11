Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС только с одной работающей солнечной батареей

Одноразовый грузовой корабль Cygnus стартовал в понедельник, 7 ноября, чтобы доставить груз на МКС.

Но по пути к орбитальной станции кораблю не удалось развернуть одну из солнечных батарей, которая накапливает энергию для путешествий в космосе.

Несмотря на наличие только одной полностью развернутой солнечной батареи, космический корабль благополучно прибыл на МКС.

Когда грузовая капсула приблизилась к станции, астронавт НАСА Николь Манн использовала роботизированный манипулятор Canadarm2, чтобы схватить транспортное средство и направить его к стыковочному порту станции.