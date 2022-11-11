Резников: к весне на Украину вернутся подготовленные в Великобритании солдаты
2022-11-11 02:12
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал Reuters, что к весне ВСУ будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании.
По его словам, зимой боевые действия замедлятся, их активность снизится.
Министр отметил, что украинская сторона намерена использовать это время для перегруппировки, обновления, ротации и подготовки военных.
Резников уточнил, что к весне ВСУ пополнится тысячами солдат, подготовленными в Великобритании.
Опубликовано: Светлана Репина
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