WSJ: США и Южная Корея заключили секретную сделку по оружию

Издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что США и Южная Корея заключили секретную сделку.

По информации журналистов, в рамках этой сделки Сеул продаст Соединенным Штатам артиллерийские снаряды.

Впоследствии эти вооружения будут направлены на Украину. Сроки заключения соглашения не озвучиваются.

При этом источники утверждают, что США намерены купить около 100 тыс. снарядов. Этого хватит на несколько недель интенсивных боев.