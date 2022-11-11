Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым

Настасья Самбурская в YouTube-шоу «Стрелец-молодец» рассказала, что однажды Курбан Омаров предложил ей изобразить роман в Испании.

Таким способом бизнесмен хотел разозлить бывшую жену Ксению Бородину.

Самбурская говорит, что они с Омаровым жили в разных отелях, но вместе гуляли. Она утверждает, что между ними не было интимных отношений.

При этом она подчеркивает, что общалась с Омаровым исключительно из-за участия в общем проекте.