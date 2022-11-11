Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
2022-11-11 02:41
Настасья Самбурская в YouTube-шоу «Стрелец-молодец» рассказала, что однажды Курбан Омаров предложил ей изобразить роман в Испании.
Таким способом бизнесмен хотел разозлить бывшую жену Ксению Бородину.
Самбурская говорит, что они с Омаровым жили в разных отелях, но вместе гуляли. Она утверждает, что между ними не было интимных отношений.
При этом она подчеркивает, что общалась с Омаровым исключительно из-за участия в общем проекте.
Опубликовано: Светлана Репина
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