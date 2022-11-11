Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
2022-11-11 02:48
Настасья Самбурская в интервью Надежде Стрелец рассказала, почему она развелась с молодым мужем Кириллом Дыцевичем.
Ранее считалось, что пара распалась через несколько месяцев после свадьбы. По словам Настасьи, это произошло через неделю после бракосочетания.
Она рассказала, что у Кирилла нарциссическое расстройство личности, и во всех проблемах он обвинял жену.
В качестве примера Самбурская рассказала, что будущий муж устроил ей скандал, когда она н смогла встретить его в аэропорту и отправила туда свою помощницу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
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