Тиктокер Эно Аларик объявил себя путешественником во времени и предсказал открытие зеркальной Земли

Аккаунт пользователя Эно Аларика в TikTok набирает популярность. Он объявил себя путешественником во времени из 2671 года.

По его словам, человечество там уже практически вымерло. Он утверждает, что 30 ноября будет открыта зеркальная копия Земли.

Аларик утверждает, что 1 января следующего года в Бермудском треугольнике упадет самолет, причем экипаж, пассажиры и даже обломки так и не найдут.

3 марта человечество получит сообщение из океана. Путешественник во времени предсказывает падение метеорита с инопланетной флорой и фауной, открытие нового вида огромных пауков и множество других событий.