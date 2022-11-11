The Guardian: летом в Арктике не будет льда

Издание The Guardian со ссылкой на недавно опубликованный отчет ученых о состоянии криосферы, сообщает, что в ближайшее десятилетие в Арктике может исчезнуть лед в летний период.

Один из соавторов исследования Джули Бригм-Гретта говорит, что эту ситуацию уже никак нельзя изменить.

Более того, из-за исчезновения льда Северный ледовитый океан начнет поглощать тепло, и глобальное потепление ускорится.

Не менее опасно таяние ледников в Андах и Гималаях, из-за которого десятки миллионы людей могут остаться без питьевой воды.