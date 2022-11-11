На Украине признали, что отказ США от помощи будет означать победу России

Психотерапевт утверждает, что поведение Киркорова - признак обострения психического заболевания

Психотерапевт Елизавета Железнова убеждена, что поступки Филиппа Киркорова в последнее время - показатель того, что у певца серьезные психологические проблемы.

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