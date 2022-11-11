На Украине признали, что отказ США от помощи будет означать победу России
2022-11-11 03:16
Замминистра экономики Украины Тарас Качка рассказал в интервью The Washington Post, что в случае отказа США от финансовой помощи стране победа России станет неизбежной.
Он отметил, что без этой поддержки украинская экономика рухнет.
Тем временем в Конгрессе США обсуждаются возможности корректировки помощи Украине.
Некоторые законодатели предлагают сохранить военную помощь, но отказаться от финансовой поддержки.
Опубликовано: Светлана Репина
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