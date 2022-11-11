На Украине признали, что отказ США от помощи будет означать победу России

APS
2022-11-11 03:16

Замминистра экономики Украины Тарас Качка рассказал в интервью The Washington Post, что в случае отказа США от финансовой помощи стране победа России станет неизбежной.

Он отметил, что без этой поддержки украинская экономика рухнет. 

Тем временем в Конгрессе США обсуждаются возможности корректировки помощи Украине. 

Некоторые законодатели предлагают сохранить военную помощь, но отказаться от финансовой поддержки.

Опубликовано: Светлана Репина