Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания для уничтожения украинской транспортной логистики
Сенатор Джабаров заявил, что поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру.
Информационные агентства сообщили, что замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в воем Tekegram-канале написал, что использование Западом Киева как тарана против России, дает полное основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины.
Политик утверждает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель даже не скрывает, что рассматривает Украину в качестве главного инструмента по разрушению России и он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить РФ к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО.
Опубликовано: Елена Калиновская
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