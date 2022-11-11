Сенатор Джабаров заявил, что поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру.

Информационные агентства сообщили, что замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в воем Tekegram-канале написал, что использование Западом Киева как тарана против России, дает полное основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины.

Политик утверждает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель даже не скрывает, что рассматривает Украину в качестве главного инструмента по разрушению России и он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить РФ к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО.