Если финансирование киевского режима со стороны Запада прекратится, то Украине придется одномоментно капитулировать, в этом не сомневается замглавы Минэкономики правительства Тарас Качка, пишет Washington Post.

«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — приводятся в статье слова чиновника.

С ним согласен и аналитик из WP, который также отмечает в статье, что лишение поддержки Запада сделает Киев бессильным.

«Если это произойдет, украинские вооруженные силы не смогут воевать», — сослался обозреватель на мнение конгрессменов.

После промежуточных выборов, на волне которых республиканцы уже начал кампанию по атаке на разбазаривание средств Белым домом в адрес Украины, существует опасность, что военная и финансовая помощь все же будет локализована, а средства направлены на решение внутренних проблем США.

За сворачивание поддержки киевского режима, которую лоббирует ВПК и демократы выступает немало конгрессменов, которые займут депутатские кресла.

Среди них блокировавший решение о выделении Киеву помощи в 40 миллиардов долларов Рэнд Пол и известный призывами к ограничению поддержки Украины Джей Ди Вэнс.