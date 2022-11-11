Южная Корея продаст США 100 тысяч снарядов для отправки на Украину

США закупят у Южной Кореи боеприпасы для Украины из-за истощения своих арсеналов.

11 ноября утром газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи 100 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 для передачи на Украину, которых должно хватить для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель,- сообщает собеседник.

Сделка позволит Сеулу не нарушать взятое на себя обязательство не поставлять летальное оружие на Украину, а Вашингтон сможет не тратить собственные запасы снарядов, пишет газета.