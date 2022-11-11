Южная Корея продаст США 100 тысяч снарядов для отправки на Украину
2022-11-11 08:02
США закупят у Южной Кореи боеприпасы для Украины из-за истощения своих арсеналов.
11 ноября утром газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи 100 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155-мм для американских гаубиц М777 для передачи на Украину, которых должно хватить для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель,- сообщает собеседник.
Сделка позволит Сеулу не нарушать взятое на себя обязательство не поставлять летальное оружие на Украину, а Вашингтон сможет не тратить собственные запасы снарядов, пишет газета.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Южная Корея продаст США 100 тысяч снарядов для отправки на Украину
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