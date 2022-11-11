Психотерапевт утверждает, что поведение Киркорова - признак обострения психического заболевания

Психотерапевт Елизавета Железнова убеждена, что поступки Филиппа Киркорова в последнее время - показатель того, что у певца серьезные психологические проблемы.

Глядя на неадекватное поведение известного исполнителя Филиппа Киркорова, психотерапевт Елизавета Железнова подчеркнула, что у артиста наблюдается не только звездная болезнь.

Эксперт в интервью "Вечерней Москве" намекнула, что у звезды сцены наблюдается серьезное обострение психологических проблем.

Буквально за 2 недели Киркоров слетел с катушек. Началось все с того, что он послал в пятую точку журналистку на юбилее БКЗ "Октябрьский" в Питере.

После Наргиз Закирова была названа уродиной прямо со сцены в ее родном Ташкенте. Киркоров обматерил ведущую Викторию Боню, ставшую на защиту певицы.

Выход в лосинах на концерте и кульминация - зритель в зале на концерте в Казахстане получил букетом от своего кумира.

Железнова утверждает, что Киркорову необходимо лечить психику медикаментозным путем.