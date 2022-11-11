Кадыров: Я мечтаю, чтобы я и мои дети умерли в священной войне

Рамзан Кадыров заявил, что он и все его сыновья должны умереть в священной войне.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что он мечтает умереть в священной войне, чтобы его дети также там умерли.

"Это священная война. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой священной войне", - сказал он.

При это Кадыров добавил, что он умрет лишь после такого, как все противники будут уничтожены.

Также он призвал всех отцов и матерей отдавать своих сыновей для участия в этой самой священной войне.