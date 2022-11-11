Кадыров: Я мечтаю, чтобы я и мои дети умерли в священной войне
2022-11-11 08:52
Рамзан Кадыров заявил, что он и все его сыновья должны умереть в священной войне.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что он мечтает умереть в священной войне, чтобы его дети также там умерли.
"Это священная война. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой священной войне", - сказал он.
При это Кадыров добавил, что он умрет лишь после такого, как все противники будут уничтожены.
Также он призвал всех отцов и матерей отдавать своих сыновей для участия в этой самой священной войне.
Опубликовано: Николай Скира
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