Президент Лукашенко призвал Польшу строить мосты дружбы, а не заборы с колючей проволокой
2022-11-11 09:01
Президент Беларуси поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости республики и призвал строить мосты дружбы.
В своем поздравительном слове президент отметил, что Беларусь открыта к восстановлению и развитию двусторонних отношений.
«Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы», — отметил белорусский лидер.
Президент Беларуси отметил, что белорусская сторона, не смотря на разногласия всегда готова идти на встречу к диалогу. Примером тому может служить безвизовый режим для граждан Польши, который открыт до конца года.
Опубликовано: Тарас Медведев
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Марочко: командование ВСУ скрывает данные о погибших для хищения денег
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Песков: Путин не планирует выступать на G20, в том числе онлайн
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области