Президент Лукашенко призвал Польшу строить мосты дружбы, а не заборы с колючей проволокой

Президент Беларуси поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости республики и призвал строить мосты дружбы.

В своем поздравительном слове президент отметил, что Беларусь открыта к восстановлению и развитию двусторонних отношений.

«Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы», — отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси отметил, что белорусская сторона, не смотря на разногласия всегда готова идти на встречу к диалогу. Примером тому может служить безвизовый режим для граждан Польши, который открыт до конца года.