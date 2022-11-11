Войска России уничтожили Антоновский мост перед выходом из Херсона

Российские военкоры сообщили о ликвидации Антоновского моста в Херсона войсками РФ.

Утром 11 ноября ряд Telegram-каналов российских военкоров сообщили о том, что войска России подорвали Антоновский мост в Херсоне перед выводом военного контингента РФ из города. Также российские военные корреспонденты опубликовали видео, на котором предположительно уничтожается Антоновский мост.

Украинские СМИ утверждают, что Антоновский мост до сих пор не взорван, однако попытки его обрушить со стороны ВС РФ перед отходом из Херсона действительно были.