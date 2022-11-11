Байден: не существует решения конфликта без вывода ВС РФ из Украины

Джо Байден утверждает, что российско-украинский конфликт завершится лишь после вывода военного контингента РФ с украинских территорий.

11 ноября президент США Джо Байден направлялся на местную авиабазу "Эндрюс", откуда намерен вылететь в зарубежное турне. По дороге на авиабазу Байден пообщался с представителями СМИ, сообщив им, что конфликт в Украине не будет завершён без вывода российских военных с территории данного государства.

Примечательно, что накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Киевом с учётом текущих реалий. В ответ Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.