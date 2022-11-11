The New York Times: возникли разногласия в администрации США из-за Украины
The New York Times сообщает, что генерал США Марк Милли поспорил с советниками Байдена из-за Украины.
В пятницу утром американская газета The New York Times пишет, что советники президента США Джо Байдена вступили в спор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли из-за оказания помощи Украине.
Отмечается, что представитель Пентагона Милли считает, что нужно оказывать поддержку Украине, чтобы она смогла добиться своих целей за столом переговоров, в то время, как сотрудники администрации Белого дома заявляют, что еще слишком рано об этом говорить.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что не думает о том, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет все войска из Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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