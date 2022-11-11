Politico: правительство США боится отказа Евросоюза от санкций против РФ
Издание Politico утверждает, что американские власти опасаются нежеланием ЕС поддерживать антироссийские санкции.
Газета Politico утверждает, что находящиеся в странах Европы американские послы фиксирует желание властей государств-участников Европейского союза отказаться от антироссийских санкций. По данным журнала, страны ЕС испытывают на себе давление своих союзников, которые поддерживают официальную Москву и чувствуют последствия кризиса, вызванного санкциями в отношении Кремля.
Инсайдер Politico подчёркивает, что накануне в администрации Джо Байдена приняли множество телефонных звонков из стран Европы, которые поступали от американских политиков, высказывающих предложения возможных манипуляций, которые бы заставили ЕС и далее поддерживать антироссийские санкции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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