Politico: правительство США боится отказа Евросоюза от санкций против РФ

Издание Politico утверждает, что американские власти опасаются нежеланием ЕС поддерживать антироссийские санкции.

Газета Politico утверждает, что находящиеся в странах Европы американские послы фиксирует желание властей государств-участников Европейского союза отказаться от антироссийских санкций. По данным журнала, страны ЕС испытывают на себе давление своих союзников, которые поддерживают официальную Москву и чувствуют последствия кризиса, вызванного санкциями в отношении Кремля.

Инсайдер Politico подчёркивает, что накануне в администрации Джо Байдена приняли множество телефонных звонков из стран Европы, которые поступали от американских политиков, высказывающих предложения возможных манипуляций, которые бы заставили ЕС и далее поддерживать антироссийские санкции.