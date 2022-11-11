Западные СМИ не разделяют оптимизма Киева после оставления Херсона

После решения российского командования отвести войска на левый берег Днепра западные политики и СМИ полемизирует о том, стало ли это подарком для ВСУ или все же они имеют дело с Троянским конем.

«Федерико II, считающийся одним из военных гениев истории, писал в 18 веке, что «одной из самых сложных операций для армии является форсирование великой реки в присутствии врага». Украинской пехоте на Херсонском фронте не нужно знать слова короля Пруссии, чтобы почувствовать, что их ждет самая трудная миссия в их жизни», - пишет в передовице корреспондент EL PAÍS.

Командующий контингентом НАТО в Польше генерал Мечислав Бенек также выразил озадаченность тем, что предстоит украинским военным для того, чтобы вернуться в Херсон.

Как человек военный он прекрасно понимает, что переправа через Днепр и заход в город больших сил ВСУ сосредоточенных на правом берегу Днепра не обойдутся малой кровью, из-за превосходства русского оружия на этом участке фронта. Кроме того, генерал не исключает, что в самом Херсоне украинских военных ждет масса сюрпризов.

В конце концов, многие сходятся во мнении, что для ВС России это отступление стало одним из серии операций великих русских полководцев, которые оставляли города, чтобы выиграть войну.