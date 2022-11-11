Киевский горсовет запретил изучение русского языка в школах и детсадах столицы Украины

11 ноября в киевских школах, детских садах и любых учреждениях образования несовершеннолетних лиц был запрещён русский язык.

Председатель киевской комиссии по делам образования и молодёжи Вадим Васильчук утверждает, что с сегодняшнего дня в школах и детских садах Киева вводится повсеместный запрет на преподавание русского языка. По словам Васильчука, законопроект о запрете изучения русского языка детьми Киева был принят городским советом украинской столицы коллегиально.

Также Вадим Васильчук отметил, что закон о запрете преподавания русского языка в Киеве направлен на снижение напряженности в обществе в условиях военного времени и конфликта с Россией.