Киевский горсовет запретил изучение русского языка в школах и детсадах столицы Украины
2022-11-11 09:39
11 ноября в киевских школах, детских садах и любых учреждениях образования несовершеннолетних лиц был запрещён русский язык.
Председатель киевской комиссии по делам образования и молодёжи Вадим Васильчук утверждает, что с сегодняшнего дня в школах и детских садах Киева вводится повсеместный запрет на преподавание русского языка. По словам Васильчука, законопроект о запрете изучения русского языка детьми Киева был принят городским советом украинской столицы коллегиально.
Также Вадим Васильчук отметил, что закон о запрете преподавания русского языка в Киеве направлен на снижение напряженности в обществе в условиях военного времени и конфликта с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
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