Представитель правительства Бельгии Ален Детекс уверен, что Украина должна быть разделена между Россией и европейскими странами.

11 ноября бельгийский политик Ален Детекс дал интервью зарубежному изданию Causeur, где публично заявил, что Брюссель должен начать переговоры с Москвой о разделе территорий Украины между Россией и государствами-членами Европейского союза. Также Детекс предложил странам ЕС снять все санкции с России.

По мнению Алена Детекса, подобный вариант дипломатического решения конфликта в Украине является значительно лучше, чем продолжение вооружённого противостояния в регионе.