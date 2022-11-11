Causeur: Детекс призвал Европу договориться с Россией о разделе Украины
2022-11-11 09:49
Представитель правительства Бельгии Ален Детекс уверен, что Украина должна быть разделена между Россией и европейскими странами.
11 ноября бельгийский политик Ален Детекс дал интервью зарубежному изданию Causeur, где публично заявил, что Брюссель должен начать переговоры с Москвой о разделе территорий Украины между Россией и государствами-членами Европейского союза. Также Детекс предложил странам ЕС снять все санкции с России.
По мнению Алена Детекса, подобный вариант дипломатического решения конфликта в Украине является значительно лучше, чем продолжение вооружённого противостояния в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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