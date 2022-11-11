Антонов раскритиковал решение США лишить экономику РФ статуса рыночной

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нелогичным решение правительства США лишить экономику России статуса рыночной.

Утром пятницы посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов опубликовал новый пост в собственном Telegram-канале, где подверг резкой критике постановление Министерства финансов США, которое лишать российскую экономику статуса рыночной. По мнению Антонова, подобные меры лишены рационального зерна и направлены на дестабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также Анатолий Антонов отметил, что новое постановление американского Минфина не сможет делегировать ответственность США за мировой кризис России.