Антонов раскритиковал решение США лишить экономику РФ статуса рыночной
2022-11-11 09:52
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нелогичным решение правительства США лишить экономику России статуса рыночной.
Утром пятницы посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов опубликовал новый пост в собственном Telegram-канале, где подверг резкой критике постановление Министерства финансов США, которое лишать российскую экономику статуса рыночной. По мнению Антонова, подобные меры лишены рационального зерна и направлены на дестабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой.
Также Анатолий Антонов отметил, что новое постановление американского Минфина не сможет делегировать ответственность США за мировой кризис России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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