Подразделения ВС России покинули правый берег Днепра и «сожгли» все мосты за собой
2022-11-11 10:07
По свидетельству военкоров подразделения ВС России, которые еще оставались для прикрытия на правом берегу Днепра и в Херсоне полностью завершили отход.
«Российские военнослужащие ушли с правого берега Днепра — Антоновский, Железнодорожный и Каховский мосты уничтожены», - сообщают военкоры.
Тем самым задачу командования выйти и закрепиться в укрепленных районах на левобережье Днепра соединение выполнило.
Опубликовано: Тарас Медведев
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