Подразделения ВС России покинули правый берег Днепра и «сожгли» все мосты за собой

По свидетельству военкоров подразделения ВС России, которые еще оставались для прикрытия на правом берегу Днепра и в Херсоне полностью завершили отход.

«Российские военнослужащие ушли с правого берега Днепра — Антоновский, Железнодорожный и Каховский мосты уничтожены», - сообщают военкоры.

Тем самым задачу командования выйти и закрепиться в укрепленных районах на левобережье Днепра соединение выполнило.