Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя

Прощание с Кириллом Стремоусовым пройдет в Александро-Невском соборе Симферополя

В пятницу утром ТАСС сообщает, что советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что церемония прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым состоится в пятницу в Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра.

Ранее стало известно, что Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии на территории Херсонской области 9 ноября, похоронят его на центральном кладбище.

Сообщается, что возле Александро-Невского собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к собору перекрыта.