Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
2022-11-11 10:12
Прощание с Кириллом Стремоусовым пройдет в Александро-Невском соборе Симферополя
В пятницу утром ТАСС сообщает, что советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что церемония прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым состоится в пятницу в Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра.
Ранее стало известно, что Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии на территории Херсонской области 9 ноября, похоронят его на центральном кладбище.
Сообщается, что возле Александро-Невского собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к собору перекрыта.
Опубликовано: Елена Калиновская
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