Allgemeine: KFC Германии извинились за акцию в честь «Хрустальной ночи»
Администрация расположенных в Германии ресторанов быстрого питания KFC принесла официальные извинения за неудачную промо-акцию.
Администрация немецкого подразделения KFC принесла извинения своим пользователям, за то что 10 ноября предложила населению Германии прийти покушать курицы в честь годовщины "Хрустальной ночи". Массовую рассылку о праздновании подобного мероприятия в немецких KFC назвали техническим сбоем.
10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии произошла первая массовая насильственная акция нацистов в отношении еврейского населения, в ходе которой погибло 90 человек, было сожжено до тысячи синагог и разграблено большое число еврейских магазинов. Эта акция получила название "Хрустальная ночь" и положило начало геноциду евреев в нацистской Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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