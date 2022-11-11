Allgemeine: KFC Германии извинились за акцию в честь «Хрустальной ночи»

Администрация расположенных в Германии ресторанов быстрого питания KFC принесла официальные извинения за неудачную промо-акцию.

Администрация немецкого подразделения KFC принесла извинения своим пользователям, за то что 10 ноября предложила населению Германии прийти покушать курицы в честь годовщины "Хрустальной ночи". Массовую рассылку о праздновании подобного мероприятия в немецких KFC назвали техническим сбоем.

10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии произошла первая массовая насильственная акция нацистов в отношении еврейского населения, в ходе которой погибло 90 человек, было сожжено до тысячи синагог и разграблено большое число еврейских магазинов. Эта акция получила название "Хрустальная ночь" и положило начало геноциду евреев в нацистской Германии.