Вайкуле раскритиковали в сети за новый образ
2022-11-11 10:28
Новый снимок известной в России прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле появился в сети. Образ артистки не понравился юзерам.
В сториз Лаймы Вайкуле появился снимок в объятиях молодого мужчины и тут же исчез. Этого хватило, чтобы поклонники оценили образ латвийской певицы.
В соцсетях стали начали обсуждать новый образ артистки, заподозрив ту в ношении парика.
Интернет-пользователям пришелся не по душе внешний вид прибалтийской исполнительницы, так как, по их мнению, парик выглядит, "словно солома".
Поклонники назвали прическу звезды сцены "дешевой".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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