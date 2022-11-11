Вайкуле раскритиковали в сети за новый образ

Новый снимок известной в России прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле появился в сети. Образ артистки не понравился юзерам.

В сториз Лаймы Вайкуле появился снимок в объятиях молодого мужчины и тут же исчез. Этого хватило, чтобы поклонники оценили образ латвийской певицы.

В соцсетях стали начали обсуждать новый образ артистки, заподозрив ту в ношении парика.

Интернет-пользователям пришелся не по душе внешний вид прибалтийской исполнительницы, так как, по их мнению, парик выглядит, "словно солома".

Поклонники назвали прическу звезды сцены "дешевой".