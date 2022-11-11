В Костроме наградят мужчину, который спасал людей из горящего «Полигона»
Житель Костромы представлен к награде за спасение посетителей сгоревшего «Полигона».
11 ноября РИА Новости сообщили, что начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев представил костромича Андрея Кузьмина к награждению медалью МЧС России "За спасение на пожаре".
В сообщении говорится, что в ночь трагедии в Костроме, Андрей был в ночном клубе "Полигон" с женой и когда начался пожар, мужчина, оценив сложившуюся ситуацию и поняв, что до главного выхода не добраться, направился к запасному выходу.
Отмечается, что дверь оказалась заперта, но Кузьмину удалось ее выбить, благодаря чему десятки человек смогли выйти из горящего здания.
Опубликовано: Елена Калиновская
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