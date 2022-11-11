Джигурда высказался о Данилко, исполнявшем песни на русском языке во Львове

Актер Никита Джигурда убежден, что Верке Сердючке хорошо заплатили за то, чтобы услышать песни на русском языке.

Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) удивил общественность, выступая во Львове на частной вечеринке.

Он пел композиции на русском, за что был осужден соотечественниками, потребовавшими наказания для певца.

Актер Никита Джигурда уверен, что Данилко зарабатывал деньги за счет пения на русском языке долгие годы.

Джигурда считает, что заказчики заплатили солидные деньги, потребовав исполнить русские хиты Сердючки. Штраф, который заплатит исполнитель, составит не более 10% от гонорара, о чем актер заявил порталу "АиФ".