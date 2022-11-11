Politico: несколько стран поддерживают вступление Украины в НАТО
2022-11-11 11:10
Издание Politico сообщает, что в октябре в Брюсселе состоялась закрытая встреча, во время которой несколько стран поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.
В частности, в поддержку этого процесса выступили Польша и Греция, а также некоторые другие государства.
Глава Минобороны США Ллойд Остин признал стремление Украины к присоединению к Альянсу.
В то же время Остин заявил, что в краткосрочной перспективе не видит соответствующих решений.
Опубликовано: Светлана Репина
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
В Греции по требования США принудительно посадили самолет для поиска террориста
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Daily Mail: приговорённый к казни в ДНР наёмник Британии вернётся на фронт
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области