Politico: несколько стран поддерживают вступление Украины в НАТО

Издание Politico сообщает, что в октябре в Брюсселе состоялась закрытая встреча, во время которой несколько стран поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

В частности, в поддержку этого процесса выступили Польша и Греция, а также некоторые другие государства.

Глава Минобороны США Ллойд Остин признал стремление Украины к присоединению к Альянсу.

В то же время Остин заявил, что в краткосрочной перспективе не видит соответствующих решений.