Рестораны «Вкусно – и точка» выходят на рынок Беларуси

Администрация компании "Вкусно - и точка" сообщила о намерениях по выходу на белорусский рынок.

Днём 11 ноября пресс-служба российской компании "Вкусно - и точка", являющиеся аналогом McDonald's в России, сообщила, что фирма подписала договор с белорусской франшизой McDonald's "КСБ Виктори Рестораны", согласно которому заведения "Вкусно - и точка" смогут появиться в Беларуси.

При этом во "Вкусно - и точка" пока не разглашают информацию о том, останутся ли на территории Республики Беларусь оригинальные рестораны McDonald's или же их полностью заменят российские аналоги.