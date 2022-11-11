«Вкусно и точка», теперь внедряется и в белорусский общепит

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» из России подпишет франчайзи с управляющей компанией McDonald's в Беларуси «КСБ Виктори Рестораны».

«Вкусно – и точка» сообщила, что выходит на рынок Беларуси и подписывает договор франчайзи c «КСБ Виктори Рестораны», управляющей там McDonald's», - сообщили РИА Новости в российской сети.

Напомним, что после ухода McDonald's из России, бизнес купил предприниматель с Кузбасса Александр Говор.

Новая сеть ресторанов, на базе бывших теперь McDonald's получила название «Вкусно и точка».