«Вкусно и точка», теперь внедряется и в белорусский общепит
2022-11-11 11:59
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» из России подпишет франчайзи с управляющей компанией McDonald's в Беларуси «КСБ Виктори Рестораны».
«Вкусно – и точка» сообщила, что выходит на рынок Беларуси и подписывает договор франчайзи c «КСБ Виктори Рестораны», управляющей там McDonald's», - сообщили РИА Новости в российской сети.
Напомним, что после ухода McDonald's из России, бизнес купил предприниматель с Кузбасса Александр Говор.
Новая сеть ресторанов, на базе бывших теперь McDonald's получила название «Вкусно и точка».
Опубликовано: Тарас Медведев
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