Песков: Кремль не считает унизительным вывод армии РФ из Херсона
2022-11-11 12:24
Дмитрий Песков сообщил о реакции представителей Кремля на вывод российских военных из Херсона на левый берег Днепра.
11 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы из информагентства "РИА Новости", которые поинтересовались о том, не считают ли сотрудники московского Кремля вывод группировки вооружённых сил России из Херсона унизительным.
Песков ответил отрицательно, отметив, что решение Минобороны РФ по Херсону столкнулось с критикой, однако специальная военная операция в Украине будет продолжена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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