Песков: Кремль не считает унизительным вывод армии РФ из Херсона

Дмитрий Песков сообщил о реакции представителей Кремля на вывод российских военных из Херсона на левый берег Днепра.

11 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы из информагентства "РИА Новости", которые поинтересовались о том, не считают ли сотрудники московского Кремля вывод группировки вооружённых сил России из Херсона унизительным.

Песков ответил отрицательно, отметив, что решение Минобороны РФ по Херсону столкнулось с критикой, однако специальная военная операция в Украине будет продолжена.