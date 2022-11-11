Песков: Путин не планирует выступать на G20, в том числе онлайн
2022-11-11 12:35
Дмитрий Песков сообщил, что онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется.
11 ноября ряд информационных агентств сообщило, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита АТЭС не планируется.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что решение не ехать на саммит G20 было именно решением Путина и это связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, также Песков отметил, что российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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