В США проходят международные учения, имитирующие бои с ВС РФ в Европе

Times: в США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе.

В пятницу утром британская газета Times сообщила, что совместные учения США, Великобритании и Австралии -"Проект Конвергенция" начались в Калифорнии.

Сообщается, что учения имитируют гипотетические бои против России на территории Европы, а проходят они в пустыне Мохаве, рельеф которой, по мнению организаторов учений, напоминает украинские степи.

Отмечается, что центр учений занимает площадь около 1,6 тысяч квадратных километров, а на его территории возведены макеты поселений, где "проживают" специально набранные "русскоязычные люди".