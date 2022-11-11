В США проходят международные учения, имитирующие бои с ВС РФ в Европе
2022-11-11 12:54
Times: в США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе.
В пятницу утром британская газета Times сообщила, что совместные учения США, Великобритании и Австралии -"Проект Конвергенция" начались в Калифорнии.
Сообщается, что учения имитируют гипотетические бои против России на территории Европы, а проходят они в пустыне Мохаве, рельеф которой, по мнению организаторов учений, напоминает украинские степи.
Отмечается, что центр учений занимает площадь около 1,6 тысяч квадратных километров, а на его территории возведены макеты поселений, где "проживают" специально набранные "русскоязычные люди".
Опубликовано: Елена Калиновская
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