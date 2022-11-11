ВВС Греции по требованию ЦРУ принудительно приземлили гражданский самолет из ОАЭ
2022-11-11 12:57
В небе над Грецией был перехвачен и принудительно приземлен гражданский самолет.
По приказу из ЦРУ Соединенных Штатов Америки в небе над Грецией был перехвачен гражданский самолет, который лете из Афин в Дубай.
"Жертвой" стал борт авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов. Его развернули и отправили обратно в Афины.
При этом отмечается, что для сопровождения были экстренно подняты в воздух истребители F-16.
ЦРУ проводило поиск террориста, но на борту никаких его следов обнаружено не было. Обыск проводила антитеррористичская служба Греции.
Опубликовано: Николай Скира
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