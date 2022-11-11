ВВС Греции по требованию ЦРУ принудительно приземлили гражданский самолет из ОАЭ

В небе над Грецией был перехвачен и принудительно приземлен гражданский самолет.

По приказу из ЦРУ Соединенных Штатов Америки в небе над Грецией был перехвачен гражданский самолет, который лете из Афин в Дубай.

"Жертвой" стал борт авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов. Его развернули и отправили обратно в Афины.

При этом отмечается, что для сопровождения были экстренно подняты в воздух истребители F-16.

ЦРУ проводило поиск террориста, но на борту никаких его следов обнаружено не было. Обыск проводила антитеррористичская служба Греции.