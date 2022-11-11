МО РФ: переброска ВС России на левый берег Днепра в Херсоне завершена в 5 утра
2022-11-11 13:05
В Министерстве обороны России сообщили об окончании передислокации российских военных на левобережье Днепра.
Днём пятницы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что 11.11.22 около пяти часов утра по московскому времени манёвр по передислокации группировки ВС РФ на левый берег Днепра в Херсоне был полностью завершён, ввиду чего все российские войска были эвакуированы с правобережья города.
В ночь 11 ноября украинские Telegram-каналы стали распространять сведения о том, что 20 тысяч российских солдат якобы оказались окружены в Херсоне, однако Минобороны России опровергло эти данные.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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