Times: США, Британия и Австралия провели учения Project Convergence, имитирующие бои против ВС РФ

США, Великобритания и Австралия провели военные учения Project Convergence в Калифорнии, имитирующие бои против России.

11 ноября британская газета The Times сообщила о том, что военнослужащие из Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии провели учения Project Convergence, имитирующие боевые действия против служащих Вооружённых сил Российской Федерации на территории Европы и возможный конфликт на тихоокеанском острове.

Отмечается, что в ходе учений в условиях «открытого ландшафта» в американской пустыне Мохаве, который «напоминает украинские степи», американские, британские и австралийские военные использовали новейшие виды вооружения.