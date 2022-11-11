Times: США, Британия и Австралия провели учения Project Convergence, имитирующие бои против ВС РФ
2022-11-11 13:08
США, Великобритания и Австралия провели военные учения Project Convergence в Калифорнии, имитирующие бои против России.
11 ноября британская газета The Times сообщила о том, что военнослужащие из Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии провели учения Project Convergence, имитирующие боевые действия против служащих Вооружённых сил Российской Федерации на территории Европы и возможный конфликт на тихоокеанском острове.
Отмечается, что в ходе учений в условиях «открытого ландшафта» в американской пустыне Мохаве, который «напоминает украинские степи», американские, британские и австралийские военные использовали новейшие виды вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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