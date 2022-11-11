МО РФ: войска России переправились на правый берег Днепра в Херсоне без потерь
2022-11-11 13:10
Минобороны России сообщило о завершении процедуры по перегруппировке российских военных на левый берег Днепра.
Днём пятницы Минобороны России обнародовало официальный пресс-релиз, в котором сообщило, что сегодня в 5 часов утра по московскому времени была завершена передислокация группировки подразделений армии РФ на левый берег реки Днепр в Херсоне, где российские войска заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи.
По данным Министерства обороны России, в ходе осуществления манёвра по переброске ВС РФ на левобережье Днепра группировка российских войск потерь не понесла.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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