МО РФ: войска России переправились на правый берег Днепра в Херсоне без потерь

Минобороны России сообщило о завершении процедуры по перегруппировке российских военных на левый берег Днепра.

Днём пятницы Минобороны России обнародовало официальный пресс-релиз, в котором сообщило, что сегодня в 5 часов утра по московскому времени была завершена передислокация группировки подразделений армии РФ на левый берег реки Днепр в Херсоне, где российские войска заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи.

По данным Министерства обороны России, в ходе осуществления манёвра по переброске ВС РФ на левобережье Днепра группировка российских войск потерь не понесла.