Times: 2 страны НАТО и Австралия провели учения Project Convergence против РФ

Издание The Times утверждает, что США, Британия и Австралия поучаствовали в учениях по отработке антироссийских боевых действий.

Зарубежная газета The Times уведомляет, что такие страны Североатлантического альянса Соединённые Штаты и Великобритания, а также не входящая в НАТО Австралия завершили проведение учений Project Convergence, которые проходили в пустыне Мохаве и были отработкой ведения боевых действий против России на территории европейских государств.

По данным Times, в ходе учебной миссии принимали участие 450 британских солдат, а США смогли испытать недавно разработанную военную технику.