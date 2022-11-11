Times: 2 страны НАТО и Австралия провели учения Project Convergence против РФ
2022-11-11 13:15
Издание The Times утверждает, что США, Британия и Австралия поучаствовали в учениях по отработке антироссийских боевых действий.
Зарубежная газета The Times уведомляет, что такие страны Североатлантического альянса Соединённые Штаты и Великобритания, а также не входящая в НАТО Австралия завершили проведение учений Project Convergence, которые проходили в пустыне Мохаве и были отработкой ведения боевых действий против России на территории европейских государств.
По данным Times, в ходе учебной миссии принимали участие 450 британских солдат, а США смогли испытать недавно разработанную военную технику.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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