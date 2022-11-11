МО РФ: ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
2022-11-11 13:18
Минобороны: потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра нет.
В пятницу утром Министерство обороны России сообщило, что при переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено.
В ведомстве сообщается, что переброска была завершена в 05.00 по московскому времени пятницы, всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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