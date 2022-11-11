Кобец: от 80 до 100 тысяч мирных жителей не успели эвакуироваться из Херсона
2022-11-11 13:21
Мэр Херсона Александр Кобец утверждает, что в городе осталось большое количество мирных граждан, которые не успели эвакуироваться.
Днём 11 ноября херсонский мэр Александр Кобец публично заявил, что на текущий момент в Херсоне осталось от 80 до 100 тысяч мирных граждан, которые прибыли в город из удалённых микрорайонов и не успели эвакуироваться перед выводом российского военного контингента на левый берег Днепра.
В Министерстве обороны России сообщают, что сегодня около пяти часов утра по московскому времени переброска солдат ВС РФ из Херсона на левобережье Днепра была полностью завершена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
Трамп: Я хотел бы извиниться перед Меланией от имени новостных агентств
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах