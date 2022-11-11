Fox News: республиканцы начнут расследование деловых связей семьи Байдена

Представители республиканской партии США собираются инициировать расследование о злоупотреблении полномочиями со стороны членов семьи действующего американского президента.

Член Конгресса Соединённых Штатов Джеймс Комер выступил в эфире телеканала Fox News, где сообщил, что республиканская партия США начнёт расследование в отношении бизнес-связей членов семьи Джо Байдена, если республиканцы смогут восстановить свой контроль над местной палатой представителей.

Комер отмечает, что издание Newsweek провело социологический опрос, согласно которому 52 процента американских граждан желают, чтобы расследование в отношении семьи Байдена было начато незамедлительно, однако правящая в стране демократическая партия игнорирует эти факты.