Балицкий: эвакуация жителей Запорожской области пока не рассматривается, но возможна
2022-11-11 13:42
Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожской области пока что не рассматривают эвакуацию жителей за пределы региона.
11 ноября РИА Новости сообщили, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале написал, что эвакуация жителей Запорожской области за пределы региона на данный момент не рассматривается.
Однако Балицкий не исключил возможности эвакуации населения, но только в том случае, если возникнет опасная ситуация.
Напомним, ранее из опасной зоны провели эвакуацию населения Херсонской области.
Опубликовано: Елена Калиновская
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