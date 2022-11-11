Балицкий: эвакуация жителей Запорожской области пока не рассматривается, но возможна

Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожской области пока что не рассматривают эвакуацию жителей за пределы региона.

11 ноября РИА Новости сообщили, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале написал, что эвакуация жителей Запорожской области за пределы региона на данный момент не рассматривается.

Однако Балицкий не исключил возможности эвакуации населения, но только в том случае, если возникнет опасная ситуация.

Напомним, ранее из опасной зоны провели эвакуацию населения Херсонской области.