Песков: Спецоперация на Украине может быть завершена мирными переговорами

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о варианте окончания специперации.

Дмитрий Песков прокомментировал варианты завершения специальной военной операции на территории Украины.

По словам Пескова, спецоперация будет завершена после достижения всех ее целей. Также он заявил, что завершиться СВО может мирными переговорами.

Глава пресс-службы Кремля отметил, что из-за нежелания украинской стороны провести переговоры сейчас невозможно.

"Достичь целей "спецоперации" можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны", - заявил Песков.