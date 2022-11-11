Kresy: живущим в Польше украинцам предложили осудить националистов Киева

Партия "Конфедерация Польской Короны" предлагает живущим в Польше гражданам Украины осудить действия украинских националистов.

Газета Kresy утверждается, что политическая фракция "Конфедерация Польской Короны" внесла на рассмотрение в парламент Польши проект закона, который предполагает, что живущие на территории Польши украинцы обязаны публично осудить действия запрещённых в России движений "Украинская Повстанческая Армия" и "Организация украинских националистов".

Колумнист информагентства Kresy Марек Троян утверждает, что таким образом живущие в Польше украинцы признают, что им известно о преступлениях украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны.